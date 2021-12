Gabriele Rossi preoccupato per il suo ex Garko: “Ho bisogno di sentirlo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono circa 4 anni che Garko non recita più sul piccolo schermo, e il suo ex fidanzato Gabriele Rossi si dice preoccupato per lui. Gabriele Rossi, l’attore della provincia di Frosinone, famoso per aver interpretato la fiction di Canale 5 “L’Onore e il Rispetto” insieme al suo ex fidanzato, Gabriel Garko. Ed è proprio di quest’ultimo di cui Rossi si sta preoccupando nell’ultimo periodo. “Ansia, ho bisogno di sentirlo”, ha affermato l’attore. POTREBBE INTERESSARTI: Paolo Brosio e Marialaura De Vitis: lei ha un altro, lui sparisce Rossi ha sempre voluto nascondere la sua vita privata, ma sappiamo la rottura con Garko è stata pacifica, e che ora sono anche in buoni ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono circa 4 anni chenon recita più sul piccolo schermo, e il suo ex fidanzatosi diceper lui., l’attore della provincia di Frosinone, famoso per aver interpretato la fiction di Canale 5 “L’Onore e il Rispetto” insieme al suo ex fidanzato, Gabriel. Ed è proprio di quest’ultimo di cuisi sta preoccupando nell’ultimo periodo. “Ansia, hodi”, ha affermato l’attore. POTREBBE INTERESSARTI: Paolo Brosio e Marialaura De Vitis: lei ha un altro, lui sparisceha sempre voluto nascondere la sua vita privata, ma sappiamo la rottura conè stata pacifica, e che ora sono anche in buoni ...

occhio_notizie : Gabriele Rossi e Gabriel Garko: ''Sono in ansia, ho bisogno di sentirlo'' #gabrielgarko - gabriele_girola : RT @ilvarsport: 'Roma, Roma, Roma, gialla come er sole, rossa come er core mio' chissà quante volte l'ha cantata Capitan Futuro, peccato so… - ign0rami : RT @bastisoIotu: se ti piace almeno uno di questi artisti: federico rossi benjamin mascolo tish annalisa scarrone gabriele esposito anna… - sportli26181512 : Europeo in Italia? Gravina: 'Possibilità concreta. Presentata manifestazione d'interesse': Nella sua intervista a S… - sportli26181512 : Gravina: 'Paolo Rossi ci manca tanto. Con la Macedonia a Palermo per evitare ansie, l'Europeo in Italia...': Il pre… -