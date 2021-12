Advertising

ernluccar : RT @caprino_m: Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana #Auto @sole24ore - sole24ore : RT @caprino_m: Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana #Auto @sole24ore - Maurizio_Donini : Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana - Il Sole 24 ORE @sole24ore - caprino_m : Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana #Auto @sole24ore - cervovski : @cryptokuro Ho citato i ritornelli scemi della stampa liberale: prima i falsi invalidi, poi i furbetti del RdC, poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti della

...PARTE DEI "" DEL REDDITO DI CITTADINANZA . NON UNA SOMMA DA POCO QUELLA CHE 18 PERSONE HANNO PERCEPITO CHIEDENDO, E OTTENENDO, IL SUSSIDIO SENZA AVERNE DIRITTO . PERTANTO I CARABINIERI......parte dei "" del reddito di cittadinanza . Non una somma da poco quella che 18 persone hanno percepito chiedendo, e ottenendo, il sussidio senza averne diritto. Pertanto i carabinieri...Un danno erariale di circa 139.774,34 euro da parte dei furbetti del reddito di cittadinanza. Una somma somma non da poco quella che 18 persone hanno percepito chiedendo e ottenendo il sussidio senza ...18 PERSONE HANNO PERCEPITO CHIEDENDO, E OTTENENDO, IL SUSSIDIO SENZA AVERNE DIRITTO. UN DANNO ERARIALE DI CIRCA 139.774,34 EURO.