Fuoristrada - Divieto off-road, tanto rumore per nulla (Di giovedì 16 dicembre 2021) nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla viabilità forestale. Che tradotto dal burocratese significa: non è cambiato niente. Il ministero delle politiche agricole e forestali mette la parola fine alle polemiche esplose negli scorsi giorni circa un presunto Divieto di circolazione in Fuoristrada, a partire dal 16 dicembre, contenuto nel decreto dello stesso dicastero datato 28 ottobre 2021 sulle Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Competenza regionale. Il ministero guidato dal pentastellato Stefano Patuanelli, dopo aver ricordato che spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti ...

