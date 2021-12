Fratoianni | ' Da Salvini livore contro i sindacati | d' altronde i suoi consulenti fanno licenziare gli operai'

Advertising

CalifanoRosy : RT @TRIESTE_news: Sciopero, Fratoianni (SI) risponde a critiche Salvini: 'Da lui livore contro lavoratori' - - almoStrillo : RT @globalistIT: Conosciamo bene la destra: parlano di 'popolo' ma stanno dalla parte dei padroni - infoitinterno : **Open arms: Fratoianni, 'giudizio politico su Salvini definitivo da cittadini, non da giudici'** - infoitinterno : **Open arms: Fratoianni, 'giudizio politico su Salvini definitivo da cittadini, non da giudici'** (2) - Mpatrizia63 : RT @LucillaMasini: Fratoianni: 'Salvini critica i sindacati, d'altronde i suoi consulenti fanno licenziare gli operai'. Tradotto: i neofasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Salvini

Il Dubbio

...si è ripreso ed è tornato ad indossare toni più concilianti: ' Sul Quirinale ho raccolto, e ne sono felice, l'ok di tutti i segretari di partito che ho contattato uno per uno, daa ...Matteoa tutto tondo dopo l'udienza sul caso Open Arms a Palermo. Mentre le prossime udienze sono ... che ho contattato uno per uno, da Nicolaa Silvio Berlusconi. Aspettiamo l'...L'epilogo della vicenda Open arms, qualunque essa sia, può essere utile a questo processo? Ma se si dovesse accertare che certi comportamenti hanno violato norme e codici, il giudizio si misurerà anch ...Matteo Salvini a tutto tondo dopo l’udienza sul caso Open Arms a Palermo. Mentre le prossime udienze sono state fissate per il 21 gennaio, il 4 ...