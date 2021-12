Francia, da sabato stop viaggi non essenziali da e per Gb (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Francia vieterà i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto oggi il governo. Dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lavieterà inonda e per il Regno Unito danel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto oggi il governo. Dalla ...

