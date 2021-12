Francesco Facchinetti nella storia | primo al mondo a farlo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Persta per partire con un nuovo ed entusiasmante progetto. È lanel, ma non sarà da solo. Ecco di cosa si tratta. Torniamo a parlare del manager e conduttore radiofonico italiano. Per lui ci sono in ballo tantissimi progetti, tra cui la nuova edizione de Il

Il lancio avverrà tramite diretta Instagram sull'account ufficiale italianft.art e sarà condotta da. Non solo commenterà l'evento, ma interagirà anche con i founder Achille ...Tutto pronto per il Natale in casa di Alessia Marcuzzi: con la showgirl sarà presente anche il suo ex,. A Verissimo è stato lo stessoa svelare che tra lui e Alessia Marcuzzi tutto procederebbe per il meglio: l'ex coppia è rimasta molto unita nonostante l'...Per Francesco Facchinetti sta per partire con un nuovo ed entusiasmante progetto. È la primo a farlo nel mondo, ma non sarà da solo.Tutto pronto per il Natale in casa di Alessia Marcuzzi: con la showgirl sarà presente anche il suo ex, Francesco .... Stiamo organizzando la cena per i 22 con i Facchinetti e i Marcuzzi. Siamo una gra ...