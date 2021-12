FOTO – Milik “sfida” Mertens sui social | “Ci sei?”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si sono tenuti oggi a Nyon i sorteggi della prossima fase a gironi della Nations League. L’Italia se la vedrà con Inghilterra, Germania e Ungheria. Tra gli altri gironi, spicca quello che interesserà Galles, Polonia, Olanda e Belgio, che metterà a confronto Arek, ex attaccante del Napoli, e DriesInstagram Il giocatore del Marsiglia ha pubblicato una storia Instagram in cui abbraccia il suo ex compagno belga, con le bandiere della Polonia e del Belgio a fare da contorno. La didascalia recita: “Ciamico mio?”, facendo riferimento alla gara internazionale in cui ritroveràda avversario. Larisale alla stagione 2018-2019, quando la punta polacca era ancora un calciatore azzurro.