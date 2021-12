Formula 1 | Wolff | “Hamilton è stato derubato del titolo Mondiale”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Toto, team principal della Mercedes, è intervenuto in coferenza stampa per difendere il lavoro della scuderia e di Lewis. La Mercedes infatti ha rinunciato a qualsiasi ulteriore appello contro il risultato finale delF1 2021. La conferenza dell’austriaco è piena di frasi forti, che non lasciano appello a diverse possibilità di interpretazione. Tra tutte, c’è una frase diche lascia intendere come si sentano lui, la Mercedes ed: “Lewis èdel2021”. Tutto il team ha massimo rispetto e riconoscimento della vittoria di Max Verstappen, ma è profondamente deluso dal comportamento della Direzione Gara nel GP Abu Dhabi. Sono state infatti ripetute le critiche a Michael Masi, ...

La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale del team di Toto. La scuderia di ... da allora abbiamo instaurato un dialogo costruttivo con la Fia e la1 per creare chiarezza per ...Il team di Toto, a quel punto, ha valutato di presentare ulteriore reclamo. Oggi è arrivata ...sportiva e da quel momento abbiamo instaurato un dialogo costruttivo con la FIA e la1 per ...Il Team di Hamilton ha deciso di non confermare l’appello sul Gp di Abu Dhabi che ha consegnato il titolo mondiale all’olandese a spese del britannico.Abbandonata l’intenzione di ricorrere, restano le polemiche. Wolff: «Se fossimo andati alla corte avevamo prove tali da vincere. Non l’abbiamo fatto perché riteniamo che lo sport vada messo al primo p ...