Formula 1, la Mercedes ritira l’appello sul titolo vinto da Verstappen: «Abbiamo perso fiducia nelle corse» (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Mercedes molla la presa: ritirato l’appello relativo al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Il team aveva presentato ricorso contro la decisione dei Commissari che avevano giudicato regolare la procedura di rientro ai box della Safety Car prima dell’ultimo giro, quello che ha assegnato la vittoria del mondiale a Max Verstappen. La decisione è stata annunciata con una nota ufficiale del team. “Avevamo lasciato Abu Dhabi increduli per ciò che avevamo appena visto. Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse. Insieme a Lewis Hamilton Abbiamo riflettuto attentamente su come reagire agli eventi del finale di stagione: siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lamolla la presa:torelativo al Gran Premio di1 di Abu Dhabi. Il team aveva presentato ricorso contro la decisione dei Commissari che avevano giudicato regolare la procedura di rientro ai box della Safety Car prima dell’ultimo giro, quello che ha assegnato la vittoria del mondiale a Max. La decisione è stata annunciata con una nota ufficiale del team. “Avevamo lasciato Abu Dhabi increduli per ciò che avevamo appena visto. Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi. Insieme a Lewis Hamiltonriflettuto attentamente su come reagire agli eventi del finale di stagione: siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport ...

