Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino | Coppa Italia 2021 2022

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledi, match dei sedicesimi di finale di. Grande attesa per questo match in programma alle 21:00 di giovedì 16 dicembre. Quale sarà il risultato finale di una delle sfide più interessanti di questi sedicesimi di finale? Scopriamolo insieme con una diretta testuale. Ma prime ecco le sceltedi formazione dei due allenatori, D’Aversa e Juric, a partire dal 1?. Le: in attesa: in attesa SportFace.

SPEZIA (3 - 5 - 2):Zoet; Hristov, Erlic, Bertola; Ferrer, Kiwior, Sher, Bastoni; Agudelo; Nzola, Strelec. All. Thiago MottaLECCE (4 - 3 - 3): Bleve; Calabresi, Meccariello, ...Ledi Liverpool - Newcastle, gara valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Si gioca alle 21:00 di stasera, giovedì 16 dicembre. Klopp vuole la vetta e schiera la ...La partita Atalanta - Roma del 18 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la diciassettesima giornata del campion ...Le formazioni ufficiali di Spezia-Lecce, gara valevole per i 16esimi di finale della Coppa Italia, in campo alle 18 al 'Picco': SPEZIA (3-5-1-1):.