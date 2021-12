Formazioni ufficiali Chelsea-Everton | Premier League 2021 2022

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledi, big match della diciassettesima giornata di. Fischio d’inizio alle 20:45 di stasera, giovedì 16 dicembre. Ecco le scelte didi Leicester e Tottenham per questo scontro diretto, con Tuchel e Benitez a caccia di tre punti fondamentali per l’andamento della stagione. Le: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Ziyech, Pulisic, Mount: Pickford, Kenny, Godfrey, Holgate, Keane, Branthwaite, Iwobi, Andrè Gomes, Doucourè, Gordon, Simms SportFace.

Ledi Sampdoria - Torino, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Grande attesa per questo match in programma alle 21:00 di giovedì 16 dicembre. Quale sarà il ...SPEZIA (3 - 5 - 2):Zoet; Hristov, Erlic, Bertola; Ferrer, Kiwior, Sher, Bastoni; Agudelo; Nzola, Strelec. All. Thiago MottaLECCE (4 - 3 - 3): Bleve; Calabresi, Meccariello, ...Le formazioni ufficiali di Chelsea-Everton, match della diciassettesima giornata di Premier League 2021/2022: le scelte di Tuchel e Benitez ...Diretta Sampdoria Torino streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valida per la Coppa Italia.