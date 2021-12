Fonti rinnovabili in Campania, Edison investe 200 mln per realizzare parchi eolici e fotovoltaici (Di giovedì 16 dicembre 2021) Edison ha presentato il piano di sviluppo industriale delle Fonti rinnovabili al 2030, con il quale conferma il proprio ruolo di operatore impegnato nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Green Deal. In Campania, Edison prevede di sviluppare circa 200 MW di potenza green complessiva entro il 2025: due parchi eolici (una integrale ricostruzione e un green-field) per circa 132 MW e uno fotovoltaico per 29 MW. Un piano che conferma l’importanza chiave della Campania nello sviluppo strategico di Edison che investe quasi 200 milioni di euro nello sviluppo rinnovabile della Regione. «Vogliamo accompagnare la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha presentato il piano di sviluppo industriale delleal 2030, con il quale conferma il proprio ruolo di operatore impegnato nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Green Deal. Inprevede di sviluppare circa 200 MW di potenza green complessiva entro il 2025: due(una integrale ricostruzione e un green-field) per circa 132 MW e uno fotovoltaico per 29 MW. Un piano che conferma l’importanza chiave dellanello sviluppo strategico dichequasi 200 milioni di euro nello sviluppo rinnovabile della Regione. «Vogliamo accompagnare la ...

