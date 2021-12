“Firmamento”, Valeria Caliandro: “Una preghiera per legittimarne la presenza” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il video di “Firmamento” riflette un pensiero di Valeria Caliandro, che ha sempre immaginato l’esistenza di una stanza vuota dentro l’essere umano, un luogo immaginario ma necessario dove riporre e far transitare l’assenza, la mancanza Da venerdì 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Firmamento” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Valeria Caliandro. “Firmamento” è la prima canzone scritta da Valeria Caliandro dopo “La seducente assenza” e, per questo, ancora legata al tema del vuoto. È una preghiera verso l’altro, un’invocazione verso l’altrove, un patto inconsapevole che, al di là della memoria, abbiamo stretto con gli assenti che continuano a guardarci e guidarci nel presente verso il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il video di “” riflette un pensiero di, che ha sempre immaginato l’esistenza di una stanza vuota dentro l’essere umano, un luogo immaginario ma necessario dove riporre e far transitare l’assenza, la mancanza Da venerdì 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di. “” è la prima canzone scritta dadopo “La seducente assenza” e, per questo, ancora legata al tema del vuoto. È unaverso l’altro, un’invocazione verso l’altrove, un patto inconsapevole che, al di là della memoria, abbiamo stretto con gli assenti che continuano a guardarci e guidarci nel presente verso il ...

Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica "Firmamento" (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Valeria Caliandro.

