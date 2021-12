Firma elettronica, ecco ‘Sigillo’: il nuovo strumento a disposizione delle scuole NOTA (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Ministero dell’Istruzione e il Responsabile per la Transizione Digitale già da diversi anni hanno attivato un percorso di trasformazione funzionale ad accompagnare la transizione verso il digitale di tutto il sistema d’Istruzione. Nell’ambito di tale percorso, l'amministrazione, in collaborazione con AgID, fornisce uno strumento di Firma elettronica Avanzata (FEA) per le Istituzioni scolastiche, chiamato 'Sigillo'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Ministero dell’Istruzione e il Responsabile per la Transizione Digitale già da diversi anni hanno attivato un percorso di trasformazione funzionale ad accompagnare la transizione verso il digitale di tutto il sistema d’Istruzione. Nell’ambito di tale percorso, l'amministrazione, in collaborazione con AgID, fornisce unodiAvanzata (FEA) per le Istituzioni scolastiche, chiamato 'Sigillo'. L'articolo .

