Firenze | Nardella rinnega le speculazioni immobiliari ma ormai gli esempi sono molti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) di Ilaria Agostini, urbanista perUnaltracittà Dice il sindaco diDarioche non ha potuto fare niente per evitare la vendita di Costa San Giorgio. Davvero non ha potuto? Di certo non avrebbe dovuto. Non avrebbe dovuto, ado, promuovere la vendita della ex caserma sul mercato speculativo dell’immobiliare. Chi legge la nostra rivista ricorderà infatti che, all’interno della famosa brochure Florence city of the opportunities-Invest in Florence (edizione 2017, p. 51), l’immobile di Costa San Giorgio spicca tra i beni alienabili che il Comune all’epoca promuoveva senza mostrare alcun dubbio sulla bontà dell’operazione. Diceche non bisogna valutare l’operato dell’amministrazione sulla sola speculazione immobiliare di Costa San Giorgio. Ci mancherebbe. Valutiamo allora Sant’Orsola: una scuola ...