Fiorentina | Pulgar | solo forte contusione alla caviglia Paura passata

L'uscita dal campo in lacrime, durante Fiorentina-Salernitana, aveva fatto temere guai seri e lunga lontananza dai campi di gioco. Invece arriva il sospiro di sollievo per Pulgar e in casa Fiorentina il giorno dopo il successo ottenuto per 2-1 ai danni del Benevento in Coppa Italia. Il centrocampista cileno, infatti, si è sottoposto a esami strumentali che avrebbero evidenziato per lui una forte contusione a una caviglia senza però problemi ai legamenti

