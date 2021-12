Fiorentina Inter | nervi tesi fra Barone e Marotta durante l’assemblea di Lega

(Di venerdì 17 dicembre 2021)nel corso deldiSerie A frasi stuzzicano sui bilanci Come riportato da Firenzeviola.it oggi nel corso deldellaSerie A ci sarebbero statifradell’della. Alla base della diatriba il fatto che per il dirigente viola, i nerazzurri non avrebbero rispettato le scadenze del bilancio societario. Dalla sua il dirigente nerazzurro replica alle accuse puntando il dito sul fatto che da tempo la società viola ha preso di mira Zhang. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - MomentiCalcio : #Fiorentina, è guerra con l’#Inter: acceso diverbio tra #Barone e #Marotta! - CalcioNews24 : Nervi tesi fra #Marotta e #Barone dopo l'incontro di oggi ?? - ZiHAKAN20 : La Fiorentina ancora parla degli stipendi dell’inter ma pensate a astori merde - BotindeOroOK : #CopaItalia Octavos de Final Juventus - Sampdoria Sassuolo - Cagliari Napoli - Fiorentina Atalanta - Venezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Nervi tesi nel corso dell'Assemblea di Lega Serie A fra: Marotta e Barone si stuzzicano sui bilanci Come riportato da Firenzeviola.it oggi nel corso dell'Assemblea della Lega Serie A ci sarebbero stati nervi tesi fra Marotta dell'e ...Sono rimaste in 16, e adesso entrano in scena le big., Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo: negli ottavi di Coppa Italia le 8 ... Grande sfida tra Napoli e, con i ...Tra le partite spicca Napoli-Fiorentina, la Juve se la vedrà con la Sampdoria, il Milan affronterà il Genoa, l’Inter ospiterà l’Empoli. Gli ottavi si terranno dal 12 al 19 gennaio in gara secca.L'ex attaccante portoghese della Fiorentina dice la sua opinione sulla corsa al titolo di campione della Serie A ...