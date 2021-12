Festival di Sanremo 2022, chi sono i tre Giovani che hanno vinto la finale: Yuman, Tananai e Matteo Romano. Ecco tutti i titoli delle canzoni dei 25 Big in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) Yuman, Tananai e Matteo Romano sono i primi tre classificati di “Sanremo Giovani” che si aggiungono ai 22 Big, in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022, al via dal primo febbraio. La classifica è il risultato una combinazione tra i voti del direttore artistico del Festival Amadeus al 50% con quelli della Commissione musicale. I tre Giovani artisti porteranno altri brani inediti e non quelli presentati ieri sera. La prima ad apparire sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo è stata Emma, che torna a dieci anni di distanza dalla vittoria con “Non è l’inferno”, per presentare “Ogni volta è così”. A seguire gli altri Big hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)i primi tre classificati di “” che si aggiungono ai 22 Big, inal prossimodi, al via dal primo febbraio. La classifica è il risultato una combinazione tra i voti del direttore artistico delAmadeus al 50% con quelli della Commissione musicale. I treartisti porteranno altri brani inediti e non quelli presentati ieri sera. La prima ad apparire sul palco del Teatro del Casinò diè stata Emma, che torna a dieci anni di distanza dalla vittoria con “Non è l’inferno”, per presentare “Ogni volta è così”. A seguire gli altri Big...

welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - iitslara_ : RT @Antimo_Mallardo: Le partecipazioni al festival di Sanremo non sono mai abbastanza per chi sa sempre reinventarsi, cambiare, evolvere #S… - Pettyred1 : RT @RadioDueLaghi: AKA 7even debutta in gara al Festival di Sanremo, in seguito alla sua fortunata partecipazione alla ventesima edizione d… - FQMagazineit : Festival di Sanremo 2022, chi sono i tre Giovani che hanno vinto la finale: Yuman, Tananai e Matteo Romano. Ecco tu… - infoitcultura : Chi è Tananai, secondo classificato a Sanremo Giovani (e tra i big del festival) -