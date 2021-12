Femminicidio a Torre Annunziata, prof in pensione uccide la badante della sorella: ?«Non la curava bene» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L?ennesima lite perché «non si occupava bene di mia sorella, non le prestava le giuste cure». Per questo motivo avrebbe impugnato la pistola che deteneva regolarmente in casa... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) L?ennesima lite perché «non si occupavadi mia, non le prestava le giuste cure». Per questo motivo avrebbe impugnato la pistola che deteneva regolarmente in casa...

