Felix Uduokhai al Napoli. L’erede di Manolas può arrivare dalla Bundesliga

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilpensa a, difensore dell’Augsburg. Il 24enne sembra il profilo giusto per sostituirenonostante il centrale tedesco è stato vittima di molti infortuni in questa stagione e che attualmente sia in convalescenza per il Covid. Ildeve sostituirepassato nelle ultime ore all’Olymopiacos, il nome più caldo è quello di Ohis. Giuntoli, secondo quanto riferisce l’edizione on line del Corriere dello Sport, si è informato, c’è stato un primo sondaggio, ha provato a capire le intenzioni dei dirigenti dell’Augsburg. E non si è fermato neppure dopo aver conosciuto il prezzo di, difensore centrale, mancino, passaporto tedesco e genitori nigeriani. Costa sedici milioni, ma ...