Federico Fashion Style multato, la polizia irrompe nel negozio di Napoli: cosa è successo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, che ormai sta per volgere al termine. LEGGI ANCHE:–Ballando con le stelle, l’ultima intervista di Federico Fashion Style tra le lacrime: cosa ha svelato Proprio nel mentre della sua partecipazione, è trapelata la notizia che lo stylist sarebbe stato multato nel suo nuovo salone, aperto da poco a Napoli. Sembra che i vigili urbani abbiano notificato a Federico un’infrazione della normativa anti- Covid durante uno dei controlli di questo periodo, avvenuto anche nel suo salone, che è stato battezzato il Salone delle Meraviglie. A riportare la notizia è stato Il Mattino: la ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 dicembre 2021)Lauri, in arteè uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, che ormai sta per volgere al termine. LEGGI ANCHE:–Ballando con le stelle, l’ultima intervista ditra le lacrime:ha svelato Proprio nel mentre della sua partecipazione, è trapelata la notizia che lo stylist sarebbe statonel suo nuovo salone, aperto da poco a. Sembra che i vigili urbani abbiano notificato aun’infrazione della normativa anti- Covid durante uno dei controlli di questo periodo, avvenuto anche nel suo salone, che è stato battezzato il Salone delle Meraviglie. A riportare la notizia è stato Il Mattino: la ...

