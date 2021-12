Federica Pellegrini, il selfie post doccia fa il giro del web: “Hai dimenticato qualcosa?”. Fan su di giri (Di giovedì 16 dicembre 2021) La foto a fine articolo! L’ex campionessa olimpionica Federica Pellegrini fa sognare i fan con un selfie in bagno: i follower notano un dettaglio curioso. E’ passato poco più di un mese dalla fine dell’ultima gara agonistica di Federica Pellegrini. La campionessa italiana di nuoto ha concluso la finale delle Olimpiadi di Tokyo e, appena uscita dalla vasca, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dall’attività agonistica. A dire il vero già da qualche anno si pensava che Tokyo potesse essere l’ultima tappa della sua straordinaria carriera, sia per una questione anagrafica e di risultati che per la decisione di cominciare ad intraprendere una carriera nel mondo della televisione. Il successo ottenuto come giudice di ‘Italia’s Got Talent‘, infatti, le ha fatto capire che un domani, oltre all’ambito ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 dicembre 2021) La foto a fine articolo! L’ex campionessa olimpionicafa sognare i fan con unin bagno: i follower notano un dettaglio curioso. E’ passato poco più di un mese dalla fine dell’ultima gara agonistica di. La campionessa italiana di nuoto ha concluso la finale delle Olimpiadi di Tokyo e, appena uscita dalla vasca, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dall’attività agonistica. A dire il vero già da qualche anno si pensava che Tokyo potesse essere l’ultima tappa della sua straordinaria carriera, sia per una questione anagrafica e di risultati che per la decisione di cominciare ad intraprendere una carriera nel mondo della televisione. Il successo ottenuto come giudice di ‘Italia’s Got Talent‘, infatti, le ha fatto capire che un domani, oltre all’ambito ...

Advertising

infoitsport : La prima dell’Italia senza Federica Pellegrini, al via i Mondiali in vasca corta con una Nazionale che promette sci… - clubdoria46 : #Federica #Pellegrini: cosa pensano papà a mamma #Giunta di lei? #Fede #nuoto - kassandrafedele : Federica Divina Pellegrini - niccolab : Emma nel 2012 era Federica Pellegrini. #SanremoGiovani - ChiamatemiJean : RT @ItaliaTeam_it: La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #… -