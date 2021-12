Fatture false | Tiziano Renzi in ospedale La difesa chiede il rinvio dell' udienza

(Di giovedì 16 dicembre 2021), imputato al processo d'appello per le- condannato in primo grado a un anno e nove mesi - non è presente stamani in aula . Secondo quanto si apprende, il padre del leader ...

Ultime Notizie dalla rete : Fatture false

Tiziano Renzi , imputato al processo d'appello per le- condannato in primo grado a un anno e nove mesi - non è presente stamani in aula . Secondo quanto si apprende, il padre del leader di Italia Viva è stato r icoverato in ospedale per ...Letteralmente costi quel che costi (per inciso, ma non tanto, il conto delleo gonfiate è arrivato, per ora, a un miliardo di euro). Forza Italia e Lega fortemente vogliono rinvio dei ...La corte d'appello si è ritirata per valutare un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato oppure stralciare la posizione di Tiziano Renzi e celebrare il processo a carico di Bovoli ...Covid, va male. L'Italia si difende dal peggio. Sono due mesi che ha smesso di andar bene. Due mesi filati di lenta ma costante risalita del numero dei contagiati, ...