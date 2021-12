Fattura elettronica: obbligo anche per i forfettari (Di giovedì 16 dicembre 2021) obbligo di Fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario. Pare ormai definita la questione che l’obbligo della Fattura elettronica si applichi anche per i soggetti in regime di tassazione agevolata (cd. “forfettari”), già dal prossimo anno. Dunque, pare ormai definitivo l’anticipo di tale obbligo dal 2022. Il Governo, si ricorda, aveva chiesto per tutti i contribuenti in regime di tassazione piatta, in deroga alle vigenti disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria in materia di IVA agli articoli 218 e 232, che l’obbligo della Fatturazione elettronica venisse differito al 2024. Ora si deve attendere l’approvazione del ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 dicembre 2021)dizioneper i soggetti in regimeo. Pare ormai definita la questione che l’dellasi applichiper i soggetti in regime di tassazione agevolata (cd. “”), già dal prossimo anno. Dunque, pare ormai definitivo l’anticipo di taledal 2022. Il Governo, si ricorda, aveva chiesto per tutti i contribuenti in regime di tassazione piatta, in deroga alle vigenti disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria in materia di IVA agli articoli 218 e 232, che l’dellazionevenisse differito al 2024. Ora si deve attendere l’approvazione del ...

