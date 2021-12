False residenze per il reddito di cittadinanza: Bari, perquisizioni e sequestri a 512 persone per oltre un milione di euro Guardia di finanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime ore dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo pugliese, perquisizioni e sequestri per oltre 1.100.000 euro nei confronti di 512 cittadini romeni che avrebbero falsamente autocertificato di essere residenti in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza (RDC). L’articolata attività investigativa in materia di spesa pubblica, svolta in collaborazione con l’INPS e allo stato nella fase delle indagini preliminari , ha permesso di individuare un cospicuo numero di soggetti di nazionalità romena che avrebbe richiesto all’Agenzia delle Entrate ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime ore dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo pugliese,per1.100.000nei confronti di 512 cittadini romeni che avrebbero falsamente autocertificato di essere residenti in Italia per ottenere ildi(RDC). L’articolata attività investigativa in materia di spesa pubblica, svolta in collaborazione con l’INPS e allo stato nella fase delle indagini preliminari , ha permesso di individuare un cospicuo numero di soggetti di nazionalità romena che avrebbe richiesto all’Agenzia delle Entrate ...

