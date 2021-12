Fa arrestare il fidanzato: 'Mi ha rapita'. Poi ritratta tutto: 'Me lo ero inventato, ero gelosa' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un colpo di scena a distanza di un anno. La fidanzata di Jonathan Satta , 25enne finito in carcere un anno fa con l'accusa di sequestro di persona, ha ritrattato tutto , ammettendo di aver inventato ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un colpo di scena a distanza di un anno. La fidanzata di Jonathan Satta , 25enne finito in carcere un anno fa con l'accusa di sequestro di persona, hato, ammettendo di aver...

