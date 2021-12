F1 | Mercedes rinuncia al ricorso dopo Abu Dhabi | i motivi

(Di giovedì 16 dicembre 2021)la straordinaria ultima gara del Mondiale di Formula 1 ad Abue la vittoria di Max Verstappen, laaveva presentato dei reclami ala FIA (respinti) e meditava unin appello. Infinite le vicissitudini susseguitesiche il pilota olandese della Red Bull ha varcato la linea del traguardo. Lo stesso successo è arrivatouna serie di situazioni imprevedibili e che hanno completamente ribaltato le previsioni e l’andamento della gara. La Mercede aveva quindi contestato alla Direzione gara determinate violazioni del regolamento, senza successo. La prossima mossa sarebbe stata quella di unin appello, il quale è stato in questi giorni però oggetto di un’attenta valutazione. La decisione è stata resa ufficiale in queste ore e motivata ...

Adesso è davvero ufficiale. Max Verstappen è il campione del mondo di Formula 1 per la stagione 2021 . F1, laall'appello: il Mondiale 2021 è di Max Verstappen A poco meno di 96 ore dal clamoroso esito del GP di Abu Dhabi , con il sorpasso dell'olandese della Red Bull su Lewis Hamilton all'...In un comunicatofa anche i complimenti al pilota e al team rivale, dando loro appuntamento in pista la prossima stagione. .Max Verstappen potrà affrontare la cerimonia di premiazione della FIA a cuor leggero. La Mercedes ha fatto sapere che non presenterà il proprio ricorso sul Gran Premio di Abu Dhabi 2021 di Formula 1.Comunicato a sorpresa della scuderia di Brackley che si complimenta con Max Verstappen: Non vediamo l'ora di tornare a sfidarci in pista.