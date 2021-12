F1: la Mercedes non farà appello per la gara di Abu Dhabi, Max Verstappen ufficialmente campione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa volta è davvero ufficiale: sono passati circa quattro giorni, ma ora Max Verstappen è davvero campione del mondo di Formula 1 e nessuno potrà togliergli il titolo. È notizia della mattinata, infatti, quella che la Mercedes, tramite un comunicato, ha annunciato che non farà appello per la gara di Abu Dhabi, nonostante le mille polemiche per una direzione di gara tutt’altro che tranquilla. Le parole nel comunicato: “Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli di quanto avevamo visto. Certo, perdere fa parte del gioco, ma diverso è se finisci per perdere fiducia nelle corse. Di concerto con Lewis, abbiamo ponderato a lungo in che modo replicare al finale di Abu Dhabi. Ci siamo sempre lasciati guidare dall’amore per questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa volta è davvero ufficiale: sono passati circa quattro giorni, ma ora Maxè davverodel mondo di Formula 1 e nessuno potrà togliergli il titolo. È notizia della mattinata, infatti, quella che la, tramite un comunicato, ha annunciato che nonper ladi Abu, nonostante le mille polemiche per una direzione ditutt’altro che tranquilla. Le parole nel comunicato: “Abbiamo lasciato Abuincreduli di quanto avevamo visto. Certo, perdere fa parte del gioco, ma diverso è se finisci per perdere fiducia nelle corse. Di concerto con Lewis, abbiamo ponderato a lungo in che modo replicare al finale di Abu. Ci siamo sempre lasciati guidare dall’amore per questo ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, la #Mercedes non farà appello: Max #Verstappen è ufficialmente campione del Mondo+++ #AbuDabhiGP - Eurosport_IT : Ora non ci sono più dubbi, il titolo della Formula 1 è di Max Verstappen! Respinti i ricorsi della Mercedes?… - antonioboselli : IMHO, i commissari ad Abu Dhabi rigetteranno le due proteste della Mercedes che però farà appello alla corte d’appe… - davidebonf : @F1Daviderusso #Mercedes dovrà anche analizzare le sue strategie, non recriminare soltanto contro la FIA (seppur ha… - CapitanoRhett : RT @mara_sangiorgio: Mercedes ha deciso che non procederà con l’Appello #f1 #skymotori -