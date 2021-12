F1, dopo le polemiche di Abu Dhabi la FIA studia nuove regole per la Safety Car in vista del 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una stagione rocambolesca di Formula 1 è da poco terminata, non senza polemiche, con Max Verstappen che si è laureato Campione del Mondo per la prima volta in carriera. Il pilota olandese ha battuto, all’ultima gara, in volata, ad Abu Dhabi, il suo rivale Lewis Hamilton, beffandolo all’ultimo giro; Verstappen ha saputo approfittare del regime di Safety Car causato dall’incidente di Nicholas Latifi per cambiare le gomme e averle fresche nel momento dell’attacco decisivo al pilota britannico della Mercedes. Non sono però mancate polemiche, soprattutto da parte del team tedesco, per come sia stata gestita la situazione dalla FIA, che già durante l’intero arco della stagione era stata criticata in varie occasioni. Questa volta, il focus è proprio sul regime di Safety Car e il permesso di sdoppiarsi dato ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una stagione rocambolesca di Formula 1 è da poco terminata, non senza, con Max Verstappen che si è laureato Campione del Mondo per la prima volta in carriera. Il pilota olandese ha battuto, all’ultima gara, in volata, ad Abu, il suo rivale Lewis Hamilton, beffandolo all’ultimo giro; Verstappen ha saputo approfittare del regime diCar causato dall’incidente di Nicholas Latifi per cambiare le gomme e averle fresche nel momento dell’attacco decisivo al pilota britannico della Mercedes. Non sono però mancate, soprattutto da parte del team tedesco, per come sia stata gestita la situazione dalla FIA, che già durante l’intero arco della stagione era stata criticata in varie occasioni. Questa volta, il focus è proprio sul regime diCar e il permesso di sdoppiarsi dato ...

Advertising

lauraboldrini : È coerente un sindaco che prima promette pubblicamente e poi non mantiene? @LuigiBrugnaro aveva garantito la… - brumas00 : RT @ardigiorgio: Il viceconte Mario turco si rimangia tutto dopo le polemiche sulla chat in cui sono insorti i colleghi grillini accusati d… - infotemporeale : Itri / Piazza Umberto I: polemiche alla riapertura dopo più di nove anni, parlano le Minoranze - Emanuel40114038 : @CellinoLuigi @Camilla12484320 @Marco5Francia @turispa67 @bgallavotti Potete fare tutto il cherry picking che volet… - serraangela1 : RT @lauraboldrini: È coerente un sindaco che prima promette pubblicamente e poi non mantiene? @LuigiBrugnaro aveva garantito la #paritàdig… -