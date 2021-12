Exor, scatta il voto multiplo: più margine per Agnelli-Elkann, in arrivo nuovi soldi? (Di giovedì 16 dicembre 2021) scatta il voto multiplo all’interno della holding degli Agnelli-Elkann, dando più margine alla famiglia per aprire a nuovi soci e quindi a soldi freschi dal mercato. Dal 13 dicembre scorso, infatti, come riporta il Sole 24 Ore, è scattato il meccanismo del voto multiplo all’interno di Exor, la holding azionista di maggioranza, tra le altre, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021)ilall’interno della holding degli, dando piùalla famiglia per aprire asoci e quindi afreschi dal mercato. Dal 13 dicembre scorso, infatti, come riporta il Sole 24 Ore, èto il meccanismo delall’interno di, la holding azionista di maggioranza, tra le altre, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Exor scatta Piazza Affari di nuovo euforica. FTSE MIB +2,41% In evidenza anche Cnh Industrial che ha chiuso con un progresso del 4,12%, Exor +3,34% e Ferrari +3,... Saras +7,74% scatta in avanti grazie al lieve miglioramento dei margini di raffinazione. Il ...

Raccomandazioni Borsa: scatta un altro buy su Eni EXOR: Kepler Cheuvreux ha alzato il target price su Exor a 100 euro da 97 euro. HERA: Intesa Sanpaolo ha alzato il target price su Hera a 4,8 euro da 4,7 euro.

Exor, scatta il voto multiplo. Le ipotesi Armani e monetizzazioni in famiglia Affaritaliani.it Elkann tiene ferma la presa sull’impero: «Non venderemo quote in EXOR» “Non c’è alcun piano oggi della Giovanni Agnelli Bv di vendita di quote significative di Exor”. Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor (azionista di maggioranza, tra le altre società, di Stellant ...

Dalla multa all’esclusione dalla Serie A: ecco cosa rischia la Vecchia Signora Come sempre succede quando lo sport incrocia la giustizia, scattano due rette parallele, destinate a non incontrarsi mai e sarà così anche per l’inchiesta che vede coinvolti i vertici presenti e passa ...

