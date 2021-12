Ex addetto antincendio Puglia ha appiccato 15 roghi, arrestato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Avrebbe appiccato 13 incendi boschivi e due incendi di rifiuti speciali e solidi urbani nelle campagne di Cassano delle Murge (Bari) tra il 2020 e il 2021. Per questo, dopo due anni di indagini, un ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Avrebbe13 incendi boschivi e due incendi di rifiuti speciali e solidi urbani nelle campagne di Cassano delle Murge (Bari) tra il 2020 e il 2021. Per questo, dopo due anni di indagini, un ex ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Appicca 15 roghi nei boschi Arrestato dai carabinieri ex dipendente della Regione - CorriereQ : Ex addetto antincendio Puglia ha appiccato 15 roghi, arrestato - MODIQ : Aggiorna e forma i tuoi #lavoratori come addetti alla lotta #antincendio! L’obiettivo dei corsi di #formazione e ag… - info_lavoro : #Firenze #Sicurezza #Servizi ADDETTO ANTINCENDIO/ADDETTO AL CONTROL ROOM - martacagnola : ho fatto l'aggiornamento del corso da pompiera, la radio è ancora sicura nelle mie potenti capacità di addetto anti… -