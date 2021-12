Eventi di Natale e Capodanno 2021 Ristoranti Roma (Di giovedì 16 dicembre 2021) I menu delle Feste di alcuni dei migliori Ristoranti di Roma Casa CoppelleL’eternità di Roma e la raffinatezza di Parigi. Casa Coppelle è il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile parigino e la classicità Romana.Casa Coppelle sarà aperto a cena la sera del 24 mentre il 25 sarà aperto sia a pranzo sia a cena. Si potrà mangiare sia alla carta sia con menu degustazione.Menu Degustazione Natale 2021 Amouse-boucheCarpaccio di vitella arrosto con uovo di quaglia, pomodorini confit, olive taggiasche, crostini di pane alle erbe, maionese al pomodoro e insalatina di campoFoie gras al torchon aRomatizzato all’Armagnac e pan briocheCappelli in bordo di cappone tartufato Carré d’agnello ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 dicembre 2021) I menu delle Feste di alcuni dei miglioridiCasa CoppelleL’eternità die la raffinatezza di Parigi. Casa Coppelle è il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile parigino e la classicitàna.Casa Coppelle sarà aperto a cena la sera del 24 mentre il 25 sarà aperto sia a pranzo sia a cena. Si potrà mangiare sia alla carta sia con menu degustazione.Menu DegustazioneAmouse-boucheCarpaccio di vitella arrosto con uovo di quaglia, pomodorini confit, olive taggiasche, crostini di pane alle erbe, maionese al pomodoro e insalatina di campoFoie gras al torchon atizzato all’Armagnac e pan briocheCappelli in bordo di cappone tartufato Carré d’agnello ...

Advertising

emergency_ong : Grazie @anna_foglietta per essere venuta a trovarci nello Spazio Natale di @emergency_ong a #Roma ?? Anche tu, come… - RoxyRosaliaR : RT @vcapossela: I concerti di #Natale con Vinicio Capossela - montevarchi : Natale a Levane Sabato 18 dicembre dalle ore 16.30 fino al dopo cena tanti eventi tra via Leona e piazza del Secco.… - giovannidalloli : La magia delle feste nel borgo: mercatini, musica e fiaccolata dei Babbi Natale - Fef58 : RT @SinistroTOP: ??Dicono “Vaccinatevi per tornare alla normalità” Poi: - Eventi Natale cancellati; - quarantena per i vaccinati dall’este… -