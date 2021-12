Eurolega Femminile | Famila Schio ancora ko contro Girona

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si ferma ai piedi dei Pirenei la striscia positiva del Beretta in. Nel semivuoto ma caldissimo Fontajau, lo Sparvince 65-55 una gara dal basso punteggio e impone alla quarta sconfitta europea. Peccato perché ...

...45 CALCIO PSG - Breidablik (Champions League) - Diretta streaming su DAZN 18:45 BASKET, 16a giornata - Fenerbahce - Baskonia - Diretta streaming su Eleven Sports 19:00 CURLING ...Al rientro dagli spogliatoi le ospiti sembrano poter volare via, con la tripla di DeShields che vale il +11 (31 - 42). A quel punto, però, parte la riscossa di Girona, con Gardner che inizia a fare ...Si ferma ai piedi dei Pirenei la striscia positiva del Beretta in Eurolega. Nel semivuoto ma caldissimo Fontajau, lo Spar Girona vince 65-55 una gara dal basso punteggio e impone al Famila la quarta..Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive in EuroLeague Women del Famila Beretta Schio, sconfitto dall'Uni Spar Girona 65-55 al termine di ...