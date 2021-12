Eterna Arianna Fontana | convocata per la quinta Olimpiade

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La regina dello Short track ci sarà anche a Pechino 2022una delle atlete più rappresentative degli sport inveranali sarà presente anche per i Giochi Olimpici di Pechino 2022. L’azzurra, specialista dello short track, che è stata anche portabandiera a PyeongChang 2018, ha ricevuto la convocazione per la sua. Inevitabile la gioia della pattinatrice di Short Track: Emozioni a gogo… È appena stata annunciata la squadra che andrà a Pechino. Ebbene si, la sottoscritta va alla sua 5a!!! Felice ed orgogliosa di poter rappresentare l’Italia e la forza degli italiani ancora un altra volta nella vetrina olimpica. Emozioni a gogo… È appena stata annunciata la squadra che andrà a @Beijing2022 Ebbene si, la sottoscritta va alla sua 5a!!! ...

#AriannaFontana da record, quinta Olimpiade: sarà a #Pechino2022

E' questo l'aggettivo più consono ad Arianna Fontana che sta approcciando la stagione olimpica nel migliore dei modi. La valtellinese ha infatti conquistato il secondo posto nei 500 metri ... Arianna Fontana una delle atlete più rappresentative degli sport inveranali sarà presente anche per i Giochi Olimpici di Pechino 2022.