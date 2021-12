Esame patente di guida, cambiano le regole: tutte le novità del nuovo decreto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le novità introdotte nel Codice della strada arrivano importanti aggiornamenti anche per gli esami teorici per il conseguimento della patente. Ecco di cosa si tratta e come si svolgeranno d’ora in avanti. Patenti, esami di teoria più brevi: cosa dice il decreto e come si svolgeranno Il decreto del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il 9 dicembre e interviene sulle modalità di svolgimento dell’Esame di teoria per alcune categorie di patente. Il tempo a disposizione per la prova sarà ridotto da 30 minuti a 20 e il numero di quesiti passerà da 40 a 30, con una riduzione del 25%. Cambierà anche il numero di errori concessi per il superamento dell’Esame, da 4 a 3. L’obiettivo di questa novità è recuperare l’arretrato dovuto al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo leintrodotte nel Codice della strada arrivano importanti aggiornamenti anche per gli esami teorici per il conseguimento della. Ecco di cosa si tratta e come si svolgeranno d’ora in avanti. Patenti, esami di teoria più brevi: cosa dice ile come si svolgeranno Ildel Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il 9 dicembre e interviene sulle modalità di svolgimento dell’di teoria per alcune categorie di. Il tempo a disposizione per la prova sarà ridotto da 30 minuti a 20 e il numero di quesiti passerà da 40 a 30, con una riduzione del 25%. Cambierà anche il numero di errori concessi per il superamento dell’, da 4 a 3. L’obiettivo di questaè recuperare l’arretrato dovuto al ...

Advertising

SkyTG24 : Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata - giubecc : Più di un terzo dei candidati (freschi di scuola) non supera l'esame di teoria per la patente ?? Che fare? Beh, rend… - verbanonews : New post: Cambia l’esame teorico per la patente di auto e moto - informamolise : Codice della strada: dal 20 dicembre cambia l’esame di teoria per la patente - varesenews : Cambia l’esame teorico per la patente di auto e moto -