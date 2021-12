Eriksen-Inter: si scrive oggi il capitolo finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il danese è già in questo momento a Milano con il suo agente. Queste potrebbero le ultime ore di Eriksen come giocatore dell’Inter Il responso è arrivato. Si aspettava solo una dichiarazione ufficiale da parte della CONI. E ieri, 15 Dicembre 2021, il massimo organo sportivo italiano si è espresso. Christian Eriksen non potrà giocare in Serie A perché considerato non idoneo a causa del defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore avuto durante gli Europei. Una sentenza che di fatto pone la parola fine all’avventura del danese in Italia e all’Inter. Con i nerazzurri, Chris si è laureato campione d’Italia nella scorsa annata ed è andato vicino anche alla conquista dell’Europa League nella stagione 2019/20. Ora per lui il divieto di giocare in Serie A, rappresenta l’opportunità per una nuova avventura. ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il danese è già in questo momento a Milano con il suo agente. Queste potrebbero le ultime ore dicome giocatore dell’Il responso è arrivato. Si aspettava solo una dichiarazione ufficiale da parte della CONI. E ieri, 15 Dicembre 2021, il massimo organo sportivo italiano si è espresso. Christiannon potrà giocare in Serie A perché considerato non idoneo a causa del defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore avuto durante gli Europei. Una sentenza che di fatto pone la parola fine all’avventura del danese in Italia e all’. Con i nerazzurri, Chris si è laureato campione d’Italia nella scorsa annata ed è andato vicino anche alla conquista dell’Europa League nella stagione 2019/20. Ora per lui il divieto di giocare in Serie A, rappresenta l’opportunità per una nuova avventura. ...

