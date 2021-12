“Erano molto abituati a scherzare”: come la giornalista Claudia Peroni ha ricordato i palpeggiamenti di Alesi e Berger (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele torna sul caso di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata sessualmente in diretta davanti allo stadio Castellani di Empoli da un tifoso della Fiorentina. Una sua collega, Maria Teresa Ruta, in collegamento, ha raccontato la sua esperienza e spiegato di non aver mai denunciato perché il “sistema” in cui lavorava non l’avrebbe capita: “Ho taciuto, ma quello che è successo a Greta mi ha ferito perché credevo che dopo tanti anni fossimo stati in grado di educare i nostri figli ed essere migliori”. Interviene a quel punto Claudia Peroni, giornalista sportiva che ha rievocato un episodio risalente al 1995, che coinvolse lei e due piloti di Formula 1, l’austriaco Gerhard Berger e il francese Jean ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele torna sul caso di Greta Beccaglia, ladi Toscana Tv molestata sessualmente in diretta davanti allo stadio Castellani di Empoli da un tifoso della Fiorentina. Una sua collega, Maria Teresa Ruta, in collegamento, ha raccontato la sua esperienza e spiegato di non aver mai denunciato perché il “sistema” in cui lavorava non l’avrebbe capita: “Ho taciuto, ma quello che è successo a Greta mi ha ferito perché credevo che dopo tanti anni fossimo stati in grado di educare i nostri figli ed essere migliori”. Interviene a quel puntosportiva che ha rievocato un episodio risalente al 1995, che coinvolse lei e due piloti di Formula 1, l’austriaco Gerharde il francese Jean ...

