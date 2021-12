“Entro nella Casa”. GF Vip 6, ufficiale: è la nuova concorrente (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il GF Vip 6 sta perdendo pezzi ma è solo questione di tempo. Solo nell’ultima puntata, quella di lunedì 13 dicembre 2021 se ne sono andati in 3. Alex Belli è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran, entrata per l’ennesimo chiarimento sul suo rapporto con Soleil Sorge; Maria Monsè è stata eliminata al televoto dal pubblico e infine Francesca Cipriani ha salutato tutti i suoi coinquilini perché non ha accettato il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini. Al contrario di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Giucas Casella e Carmen Russo che invece hanno deciso di restare e continuare così la loro avventura al GF Vip 6. E gli altri? Lo sapremo nella prossima diretta, quando verranno chiamati singolarmente dal conduttore per capire le loro intenzioni. GF Vip 6, chi è la nuova ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il GF Vip 6 sta perdendo pezzi ma è solo questione di tempo. Solo nell’ultima puntata, quella di lunedì 13 dicembre 2021 se ne sono andati in 3. Alex Belli è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran, entrata per l’ennesimo chiarimento sul suo rapporto con Soleil Sorge; Maria Monsè è stata eliminata al televoto dal pubblico e infine Francesca Cipriani ha salutato tutti i suoi coinquilini perché non ha accettato il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini. Al contrario di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Giucas Casella e Carmen Russo che invece hanno deciso di restare e continuare così la loro avventura al GF Vip 6. E gli altri? Lo sapremoprossima diretta, quando verranno chiamati singolarmente dal conduttore per capire le loro intenzioni. GF Vip 6, chi è la...

