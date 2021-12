Enfasi Gioielli | un open day tra arte | artigianato e moda per il nuovo laboratorio

(Di giovedì 16 dicembre 2021)day datrae sfilate di: appuntamento domenica 19 dicembre nelin Piazza Nicola Amore a Napoli. Unday dedicato all’e all’nopeo. Domenica 19 dicembre, in Piazza Nicola Amore 6, interno Galleria, inaugura ildi. Per l’occasione, Salvatore Gillini, maestro

Advertising

ilmondodisuk : Piazza Nicola Amore/Enfasi Gioielli inaugura il nuovo spazio. Un invito a esporre per artisti e artigiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Enfasi Gioielli

2anews

... ma anche un minor utilizzo di risorse ambientali nella produzione e un'su materiali ... e sono proprio gli accessori , sia che si tratti di borse,, sciarpe o scarpe, a poter fare la ...... in streaming dal 3 dicembre, definiti tutti "finali" forse per dare ancora maggioree forza ... ladro gentiluomo dimesso dal Professore al comando della rapina e sacrificatosi per i ...