Emma Marrone e Fabrizio Rongione sul set del film | ‘Il ritorno’ scritto e diretto da Stefano Chiantini

Al via a Latina le riprese de 'Il ritorno', lungometraggio scritto e diretto da Stefano Chiantini con protagonisti Emma Marrone e Fabrizio Rongione. Produzione World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International Sono iniziate a Latina – e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino – le riprese del lungometraggio 'Il ritorno', scritto e diretto da Stefano Chiantini (Isole; Storie Sospese; Naufragi). Protagonisti del film Emma Marrone e Fabrizio Rongione, prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production.

