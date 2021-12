Emilio Carmagnani | “Sul nuovo polo chimico a Sampierdarena investimento da 80 milioni | saremo pronti entro il 2025”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Le rassicurazioni del direttore generale dell’impresa di famiglia dopo le polemiche sul trasloco dei depositi da Multedo. “Porteremo lavoro in sicurezza. Niente inquinamento né conseguenze per la salute”

Genova "è cresciuto tra i depositi chimici dell'azienda di famiglia , nel quartiere genovese di Multedo. Tra i serbatoi di quell'impresa che porta il suo stesso cognome e di cui è oggi il ...Così il presidente di Autorità portuale, PaoloSignorini, ha ufficializzato il via libera ...del piano regolatore che consentirà il trasferimento dei depositi chimici di Superba e, da ...Le rassicurazioni del direttore generale dell’impresa di famiglia dopo le polemiche sul trasloco dei depositi da Multedo. «Porteremo lavoro in sicurezza. Niente inquinamento né conseguenze per la salu ...“Siamo di fronte a un accordo tra gli operatori del porto e quelli che gestiscono i depositi. Andiamo avanti. Abbiamo trovato un posto che è fuori dal cono aereo. Siamo convinti che possiamo portare a ...