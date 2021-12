Emergenza Covid in Premier League, campionato a rischio: anche Lukaku è positivo (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ sempre più Emergenza Covid 19 in Premier League, sono scoppiati diversi focolai nelle squadre del campionato inglese. Salgono a 5 i match del weekend rinviati: dopo Manchester United-Brighton, non si disputeranno nemmeno Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ed Everton-Leicester. Sono risultati positivi anche Lukaku, Werner, Chilwell e Hudson-Odoi del Chelsea. “Prendiamo atto che numerosi club stanno affrontando una situazione problematica dovuta ai contagi da Covid-19, ma l’intenzione della lega è di continuare con il calendario corrente con le partite disputate in sicurezza. La salute e il benessere di tutte le persone coinvolte resta la nostra priorità”, è al momento la posizione della ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ sempre più19 in, sono scoppiati diversi focolai nelle squadre delinglese. Salgono a 5 i match del weekend rinviati: dopo Mster United-Brighton, non si disputeranno nemmeno Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ed Everton-Leicester. Sono risultati positivi, Werner, Chilwell e Hudson-Odoi del Chelsea. “Prendiamo atto che numerosi club stanno affrontando una situazione problematica dovuta ai contagi da-19, ma l’intenzione della lega è di continuare con il calendario corrente con le partite disputate in sicurezza. La salute e il benessere di tutte le persone coinvolte resta la nostra priorità”, è al momento la posizione della ...

