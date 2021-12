Elisabetta Gregoraci | svolta a sorpresa | nuovo look per la showgirl | che schianto!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Aria di rinnovamento per, che su Instagram mostra la foto in cui sfoggia undi capelli: imperdibile! Sempre molto attiva sui social e piena di impegni professionali,ama aggiornare quotidianamente i suoi fan con i quali condivide tanti momenti della propria sfera privata e lavorativa. Leggi anche—–>>>“Casa addobbata, adoro”: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Tra le tante cose Corona ha parlato anche di Ilary e poi ha rivelato di aver fatto fidanzatae Flavio Briatore . Quanto vorrei una risposta della Blasi? Fabrizio Corona su Belen, ...è la testimonial di un noto marchio di gioielli, per il quale ha pubblicato una serie di immagini promozionali: impossibile resistere di fronte a tanta bellezza... Che...Aria di rinnovamento per Elisabetta Gregoraci, che su Instagram mostra la foto in cui sfoggia un nuovo look di capelli: imperdibile!Sempre più bella Elisabetta Gregoraci, che torna sui social con una carrellata di fotografie e video derivanti dal suo ultimo shooting ...