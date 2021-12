Elisa | la donna dietro la cantante immensa

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La sua voce incanta ed emoziona, ieri come oggi, al punto tale da farci accapponare la pelle. È dolce e soave, proprio come lo è lei – a detta di chi l’ha conosciuta e la frequenta – ed è capace di trasportarci in un universo parallelo fatto di incanto e magia, di genuinità e autenticità, le stesse cose di cui lei si è circondata per tutta la sua vita. Il suo nome èToffoli, ma tutti la conosciamo come. È una delle cantautrici più apprezzate, acclamate e seguite di tutto il panorama musicale italiano. I testi, così come le dolci melodie che fanno da sfondo alla sua ugola d’oro, sono intrisi di significato. E non è un caso che proprio questi facciano da colonna sonora ai nostri più importanti momenti di vita., storia di unaCantautrice, musicista e produttrice discografica italiana, ...