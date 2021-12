Elisa farà il suo come-back con “Ritorno al futuro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A distanza di tre anni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico,è pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo album. Sarà una raccolta piuttosto particolare che la vedrà interpretare brani in due lingue differenti.alto the future, così si intitolerà, e sarà composta da due dischi di inediti, uno in italiano e un altro in inglese. La release ufficiale è prevista per il 18 febbraio 2022, poche settimane dopo la conclusione del Festival di Sanremo. A darne notizia, è stata la cantante stessa suoi propri account social.: tra emergenza pandemica, Sanremo e nuove uscite In seguito ad uno stop generalizzato dovuto al dilagare dell’emergenza pandemica, finalmenteToffoli sta per fare il suo ...