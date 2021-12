(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha compiuto 39e ha deciso dire con un bel pranzo tra. Ha scelto quelle più care e fidate e l’ha radunate in un esclusivo ristorante in centro a Milano per una giornata tra chiacchiere e risate. Intorno alla tavola imbanditaanche Giorgia Palmas, tra le sue fedelissime sin dai tempi in cui erano entrambe veline a “Striscia la Notizia”.ha scelto un maglioncino luccicante a righe per risplendere al suo pranzo di compleanno. Seduta a capotavola insieme al suo adorato cane whisky, ha intrattenuto le suecon chiacchiere e racconti divertenti. I momenti più belli sono stati condivisi con i follower, e anche i piatti prelibati sono stati immortalati. Non è mancata la simbolica fetta di torta con una ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Elena Barolo compie gli anni e festeggia con le amiche: guarda chi c'era #ElenaBarolo - RiccardoMocambo : @MediasetTgcom24 volevo dormire ma cazzo devo prima vedere chi c’era al compleanno di Elena Barolo - MediasetTgcom24 : Elena Barolo compie gli anni e festeggia con le amiche: guarda chi c'era #ElenaBarolo - zazoomblog : Elena Barolo compie gli anni e festeggia con le amiche: guarda chi cera - #Elena #Barolo #compie #festeggia - caps2021 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Elena Barolo ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Barolo

L'ex velinaha festeggiato il suo compleanno, con un pranzo tra amiche a cui ha partecipato anche una sua carissima amica vip. Ecco chi c'era ai festeggiamenti.ha spento 39 candeline ...ha compiuto 39 anni e ha deciso di festeggiare con un bel pranzo tra amiche. Ha scelto quelle più care e fidate e l'ha radunate in un esclusivo ristorante in centro a Milano per una ...Elena Barolo festeggia il suo compleanno con le amiche di sempre, tra cui non poteva mancare Giorgia Palmas, sua amica del cuore.Elena Barolo ha compiuto 39 anni e ha deciso di festeggiare con un bel pranzo tra amiche. Ha scelto quelle più care e fidate e l'ha radunate in un esclusivo ristorante in centro a Milano per una giorn ...