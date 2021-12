(Di giovedì 16 dicembre 2021)torna a far parlare di sé: nelle ultime ore è stato annunciato in via ufficiale unThe First Lord Ilimponentediha un nome ufficiale (e altisonante):The First Lord. Ieri, 15 dicembre, Yashiro Kitao, dirigente del marketing di FromSoftware, ha condiviso sul proprio account Twitter i dettagli e il nome ufficiale delappena svelato nell’attesissimo titolo open world. Potete vedere il tweet appena sotto, in quest’ultimo ci vengono presentati siaThe First Lord sia il suo complice bestiale dall’aspetto poco amichevole. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

Advertising

tuttoteKit : Elden Ring: rivelato il nuovo personaggio Godfrey #EldenRing #FromSoftware #PC #PS4 #PS5 #XboxOne #XboxSeriesS… - Machimaru_ : Dio porc0 voglio la CE di Elden Ring ?? - IGNitalia : Un gruppo di dataminer è riuscito a riguadagnare l'accesso al Network Test di #EldenRing grazie al jailbreak di PS4… - MaryEEvee_ : - Weird West - Pokémon Legends - Sifu - Elden Ring - Horizon Forbidden West - Triangle Strategy - Stranger of Parad… - GianlucaSchira5 : E la Collector's Edition di Elden Ring l'abbiamo già preordata! ?? @BandaiNamcoIT -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring

... Link's Awakening - Collector's Edition per Nintendo Switch Mortal Kombat 11 - Ultimate Collector's Edition per PS4 Horizon Forbidden West - Collector's Edition per PS5- Collector's ...Il nuovo capitolo della serie è uno dei titoli più attesi durante il mese di febbraio, dove se la dovrà anche vedere con competitor del calibro di Dying Light 2 ed. Tags Guerrilla Games ...Zelda: Breath of the Wild 2 torna a far parlare di sè con una serie di brevetti che ne illustrano funzionalità incredibili ...Elden Ring torna a far parlare di sé: nelle ultime ore è stato annunciato in via ufficiale un nuovo personaggio, Godfrey The First Lord.