Ecco le immagini dei baby vaccinati | orgogliosi di difendersi dal Covid

Parte la campagna vaccinale 'baby' per i bambini più piccoli dai 5 agli 11 anni, con il Lazio che fa da apripista. Ieri si sono vaccinati i primi 70. E oggi anche le altre Regioni hanno iniziato a immunizzare i più piccoli. Solo in Valle d'Aosta le somministrazioni inizieranno il 20 dicembre ed in Alto Adige il 18. Sono già decine di migliaia in tutta Italia le prenotazioni da parte delle famiglie. Solo il Lazio ne conta 40mila. I pediatri rinnovano l'invito a immunizzare i bimbi ribadendo che il vaccino è sicuro e protegge da conseguenze gravi legate al Covid-19, rilevate anche in questa fascia d'età. Ai bambini, con priorità a quelli più fragili per particolari patologie, si somministrerà il vaccino di Pfizer-BioNTech con un dosaggio pediatrico pari ad un terzo di quello previsto per la popolazione sopra i 12 anni, con una seconda ...

