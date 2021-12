“E’ sparito | ha sbancato” Gratta e Vinci | cambia vita con 10€

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Clamoroso: si registra l’ennesimo colpaccio grazie a un biglietto della fortuna. Un altro italianoper sempre, nuovo colpo grosso in questo finale di 2021. Si registra infatti un’altrata da urlo in queste ore, di quelle cifre cheno lae che soprattutto arrivano grazie a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sparito sbancato

Consumatore.com

Clamoroso Gratta e Vinci: si registra l'ennesimo colpaccio grazie a un biglietto della fortuna. Un altro italiano cambia per sempre vita ...L'8 marzo 2022 sarà una data importante per il nuovo digitale terrestre che segnerà un passaggio epocale per la nostra TV.