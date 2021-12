È il solito Sarri: «L’Europa League ci sta tritando, arriviamo alle partite completamente scarichi» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Genoa, prevista per domani alle 18.30. Questo il resoconto della conferenza di Tuttomercatoweb. Prima domanda: veniamo da due giorni caldi, ha visto che il messaggio è stato recepito dalla squadra? Questa è una squadra che ha un buon livello di applicazione, non deve recepire messaggi. Il campionato è chiaro: L’Europa League ci sta tritando, per colpe nostre. Dopo le partite di Europa League abbiamo una media molto più bassa, ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati, soprattutto se si parla di confronti europei. Questo è il nostro limite attuale ed è la differenza tra la squadra ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’natore della Lazio Maurizioè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Genoa, prevista per domani18.30. Questo il resoconto della conferenza di Tuttomercatoweb. Prima domanda: veniamo da due giorni caldi, ha visto che il messaggio è stato recepito dalla squadra? Questa è una squadra che ha un buon livello di applicazione, non deve recepire messaggi. Il campionato è chiaro:ci sta, per colpe nostre. Dopo ledi Europaabbiamo una media molto più bassa, ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati, soprattutto se si parla di confronti europei. Questo è il nostro limite attuale ed è la differenza tra la squadra ...

